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Лжесупруги знакомятся в трейлере «Мистера и миссис Смит»

Источник: Prime Video

Неважно, хотите вы этого или нет, но Amazon вскоре осчастливит человечество сериалом «Мистер и миссис Смит» — инклюзивно-толерантным переосмыслением комедии 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. В предназначенном для стримингового сервиса многосерийном ремейке главные роли исполнят Дональд Гловер и Майя Эрскин — замена несколько спорная. До премьеры осталось меньше месяца, поэтому создатели раскошелились на первый полноценный трейлер.

Сюжет новой итерации лишь в некоторых аспектах повторяет оригинал. Так главные герои, Джон и Джейн Смит, тоже являются секретными агентами. Однако сей факт вовсе не является смертельно опасной тайной, которую они скрывают друг от друга — шпионы с самого начала изображают примерную семью, чтобы успешно выполнить поставленную начальством задачу. Такой подход, как не сложно догадаться, позволит сосредоточиться не на попытках убить вторую половинку, а на разнообразных, порой опасных для жизни, заданиях. Последние можно продолжать чуть ли не бесконечно, пока у зрителей хватит терпения, а актёры будут довольны гонорарами.

Помимо Гловера и Эрскин в сериале снялись Пол Дано, Паркер Поузи, Джон Туртурро, Михаэла Коэл и другие. Премьера сериальных «Мистера и миссис Смит» состоится 2 февраля на сервисе Prime Video.

Теги
Мистер и миссис СмитТрейлерДональд ГловерПол Дано
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Источник фотографий: Depositphotos

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