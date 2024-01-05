«Мистер и миссис Смит» рассказывают, чем они отличаются от своих киношных прототипом

Стриминговый сервис Amazon выкатил ролик о создании сериала «Мистер и миссис Смит», который куда лучше предыдущих промо-материалов справляется с задачей освещения этого, мягко говоря, неоднозначного проекта.

Исполнители заглавных ролей Майя Эрскин и Дональд Гловер рассказывают, чем же их сюжет и персонажи отличаются от тех, что были в одноимённом фильме Дага Лаймана. Но легче перечислить, что роднит эти проекты — название. Всё остальное в той или иной степени разнится.

Оценить степень различия все желающие смогут 2 февраля, когда чёрная экшен-комедия стартует на цифровой платформе.