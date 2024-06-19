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Первый взгляд на сира Дункана в приквеле «Игры престолов» о межевом рыцаре

В Белфасте стартовали съёмки шестисерийного приключенческого фэнтези «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь» — приквела «Игры престолов». И творческой команде сериала уже есть чем похвастаться — первым официальным кадром с исполнителем роли сира Дункана Высокого. Играет его Питер Клэффи.

Также в экранизации рассказов Джорджа Мартина о странствиях межевого рыцаря сыграют Декстер Сол Энселл (оруженосец Эгг), Финн Беннетт (Эйрион Таргариен), Берти Карвел (Бейлор Таргариен), Танзин Кроуфорд (дорнийка Тансель), Дэниел Ингс (Лионель Баратеон) и Сэм Спруэлл (Мейкар Таргариен).

Кадры из сериала «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь»

За сценарную адаптацию отвечают Мартин и Айра Паркер, которые также числятся исполнительными продюсерами сериала. Оьбязанности режиссёров поровну разделят между собой Оуэн Харрис («Чёрное зеркало») и Сара Адина Смит («Уроки Химии»).

Теги
ГалереяРыцарь семи королевств: Межевой рыцарь
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Источник фотографий: Depositphotos

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