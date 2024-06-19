Первый взгляд на сира Дункана в приквеле «Игры престолов» о межевом рыцаре

В Белфасте стартовали съёмки шестисерийного приключенческого фэнтези «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь» — приквела «Игры престолов». И творческой команде сериала уже есть чем похвастаться — первым официальным кадром с исполнителем роли сира Дункана Высокого. Играет его Питер Клэффи.

Также в экранизации рассказов Джорджа Мартина о странствиях межевого рыцаря сыграют Декстер Сол Энселл (оруженосец Эгг), Финн Беннетт (Эйрион Таргариен), Берти Карвел (Бейлор Таргариен), Танзин Кроуфорд (дорнийка Тансель), Дэниел Ингс (Лионель Баратеон) и Сэм Спруэлл (Мейкар Таргариен).

За сценарную адаптацию отвечают Мартин и Айра Паркер, которые также числятся исполнительными продюсерами сериала. Оьбязанности режиссёров поровну разделят между собой Оуэн Харрис («Чёрное зеркало») и Сара Адина Смит («Уроки Химии»).