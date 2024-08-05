Телеовощи. Выпуск 560: Всё могло закончиться

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Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|02:14 —
|Comic-Con 2024
|09:49 —
|Трейлер второго сезона «Властелина колец. Колец власти»
|14:40 —
|Дженсен Эклс вернётся в новом спин-оффе «Пацанов»
|18:00 —
|Мрачный трейлер «Пингвина»
|21:09 —
|«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продлён на третий сезон
|25:43 —
|«Неуязвимый» получил четвёртый сезон
|26:55 —
|Тизер приквела «Декстера»
|29:17 —
|Кадры сериала «Звёздные войны: Опорная команда»
|31:00 —
|Warhammer 40,000 в опасности
|40:11 —
|«Кобра Кай» планирует обзавестись приквелом
|42:58 —
|«Бэтмен: Крестоносец в плаще» (Batman: Caped Crusader) — 1x01
|52:54 —
|«Футурама» — 12x01
|56:32 —
|«Обреченные на славу» — 1x02
|01:14:30 —
|«Бандиты во времени» — 1x02—03
|01:20:27 —
|«Кобра Кай» — 6x04—06
|01:22:42 —
|«Дом Дракона» — 2x07
|01:34:27 —
|«Хит-Манки» — 2x04
|01:42:04 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x01
|01:56:23 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 14x02
|02:03:14 —
|«Драконий жемчуг» — 41—42
|02:11:47 —
|«Сверхъестественное» — 1x22
|02:25:51 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x15
|02:33:54 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x01
|02:43:00 —
|«Безумцы» — 3x01
|02:52:00 —
|Meow — 1x10
|02:58:32 —
|«Спаун» — Выпуск 30—31
|03:12:19 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|03:29:08 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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