Телеовощи. Выпуск 559: Святой чесночный воздух

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:13 —
|Сериал Halo закрыт на втором сезоне
|12:04 —
|Стивен Амелл сыграет в сериале «Форс-мажоры: Лос-Анджелес»
|18:53 —
|Пингвин и София Фальконе на кадрах из спин-оффа «Бэтмена»
|21:26 —
|Лукреция вернётся в «Спартаке: Доме Ашура»
|27:18 —
|Тизер сериала «Хаос» с Джеффом Голдблюмом
|29:20 —
|«Обреченные на славу» (Those About to Die) — 1x01
|49:57 —
|«Бандиты во времени» (Time Bandits) — 1x01—02
|01:03:24 —
|«Кобра Кай» — 6x01—03
|01:11:12 —
|«Дом Дракона» — 2x06
|01:21:19 —
|«Хит-Манки» — 2x03
|01:28:04 —
|«Драконий жемчуг» — 39—40
|01:35:22 —
|«Убойная сила» — 3x04
|01:44:19 —
|«Сверхъестественное» — 2x21
|01:59:29 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x14
|02:08:40 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x26
|02:16:22 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 14x01
|02:22:04 —
|«Безумцы» — 2x13
|02:30:03 —
|Meow — 1x09
|02:40:16 —
|«Спаун» — Выпуск 28—29
|02:54:15 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|03:11:46 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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