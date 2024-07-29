Новые сериалы недели: анимационный «Бэтмен» и олимпийская ретро-драма

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Готэм погряз в преступности и порой кажется, что полиция не в силах поддерживать порядок в городе. Но у добропорядочных жителей ещё теплятся мысли о светлом будущем, ведь из боли и надежды в Готэме родился свой супергерой — Бэтмен. Этот жёсткий, но справедливый тёмный рыцарь отдает все свои силы на борьбу с преступностью, и когда жители города видят на ночном небе символ Бэтмена, они понимают, что ещё не всё потеряно.

Очередной анимационный проект по комикс-вселенной DC. Принято считать, что за редкими исключениями анимационный контент у DC заметно выигрывает у его игровых проектов.