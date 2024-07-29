Новые сериалы недели: анимационный «Бэтмен» и олимпийская ретро-драма

В анимационном кармашке экранной вселенной DC на этой неделе зашевелится Человек-летучая мышь. Стриминговый сервис Amazon покажет первый сезон криминального экшена «Бэтмен: Крестоносец в плаще». А отечественные сериалоделы припасли для зрителей «Игры» — драму об Олимпиаде-80.
Понедельник, 29 июля
мультфильм, комедия, фантастика
В ролях Билли Уэст, Кэти Сагал, Джон Ди Маджио, Тресс Макнилл, Фил Ламарр, Лорен Том
Создатель Мэтт Грейнинг
Сериал начинается с того, что разносчик пиццы из Нью-Йорка Филипп Дж. Фрай случайно был заморожен в криогенной камере ровно в 00 часов 00 минут 00 секунд 1 января 2000 года и разморожен 999 лет и 364 дня спустя — 31 декабря 2999 года. Фрай оказывается в далёком будущем в городе Новый Нью-Йорк.
Четверг, 1 августа
мультфильм, боевик
В ролях Хэмиг Линклейтер, Кристина Риччи, Дидрих Бадер, Джейми Чун, Минни Драйвер, Джон Ди Маджио
Готэм погряз в преступности и порой кажется, что полиция не в силах поддерживать порядок в городе. Но у добропорядочных жителей ещё теплятся мысли о светлом будущем, ведь из боли и надежды в Готэме родился свой супергерой — Бэтмен. Этот жёсткий, но справедливый тёмный рыцарь отдает все свои силы на борьбу с преступностью, и когда жители города видят на ночном небе символ Бэтмена, они понимают, что ещё не всё потеряно.
Очередной анимационный проект по комикс-вселенной DC. Принято считать, что за редкими исключениями анимационный контент у DC заметно выигрывает у его игровых проектов.
Суббота, 3 августа
драма, спорт
В ролях Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Вячеслав Чепурченко, Игорь Гордин, Юрий Стоянов
Сын советского функционера отправляется на исправление в оргкомитет Олимпиады-80, где начинает работать простым волонтером.
Масштабная историческая драма от создателей «Нулевого пациента».
Спортивная ретро-драма о закулисье Олимпийских игр 1980 года. Сколько спорта и сколько драмы получат зрители, возможно, подскажет трейлер сериала. Всяких геетрансов в кадре нет — уже хорошо.
Воскресенье, 4 августа
фэнтези
В ролях Милли Олкок, Эмма Дарси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмили Кэри, Пэдди Консидайн
Создатель Райан Кондал, Джордж Р. Р. Мартин
Второй сезон эпического фэнтези и по совместительству приквела «Игры престолов» завершится восьмым эпизодом. На третий сезон сериал уже продлён.
драма
В ролях Джереми Реннер, Кайл Чандлер, Дайан Уист, Хью Диллон, Эйдан Гиллен, Тэйлор Хэндли
Создатель Тейлор Шеридан, Хью Диллон
Третий сезон криминальной драмы о тюремном бизнесе завершится десятым эпизодом Comeuppance.
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