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Сериал «Игра в кальмара» напомнил о себе новым тизером второго сезона

Второй сезон хитового сериала «Игра в кальмара» напомнил о себе новым роликом. Он посвящён игрокам, правда, за исключением главного героя остальных показывают только со спины, демонстрируя их номера. Главный герой сохранил свой номер 456.

В продолжении Coн Kи Xyн (Ли Джoн-джэ) вернётся в игру, чтобы отомстить. Получится ли у него?

Второй сезон «Игры в кальмара» появится на Netflix 26 декабря. У сериала будет и третий сезон, который станет последним и выйдет в 2025 году.

В 2025-м также состоится премьера продолжение фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы». Ранее был опубликован тизер к старту производства второго сезона шоу.

 
Теги
ВидеоИгра в кальмара
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Источник фотографий: Depositphotos

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