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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы недели: Винс Вон — детектив на южном курорте

Источник: Apple TV+

Лето подходит к завершению, а в сериальном мире продолжается затишье. Никаких событийных многосерийных премьер не предвидится, но есть занимательная новинка с Винсом Воном — «Плохая обезьяна» от стримингового сервиса Apple TV+. На потоковый сервис Netfliх меж тем вернётся романтическая драмеди «Эмили в Париже». На стриминге Hulu стартует пятый сезон анимационной комедии «Обратная сторона Земли».

Понедельник, 12 августа

 
Сезон5
Hulu
Обратная сторона Земли Solar Opposites

мультфильм, семейный, комедия

В ролях Шон Джамброун, Джастин Ройланд, Мэри Мак, Аманда Лейтон, Эндрю Матараццо, Томас Барбуска

Создатель Джастин Ройланд, Майк Макмэхан

В центре истории — семья инопланетян, вынужденных бежать из своего прекрасного сверхразвитого мира в современную центральную Америку. Обживаясь на новом месте, пришельцы по-разному воспринимают столь радикальную смену места жительства, но делать нечего — приходится как-то вписываться в новые реалии.

Видео

Среда, 14 августа

 
Премьера+
Apple TV+
Плохая обезьяна Bad Monkey

комедия, детектив

В ролях Винс Вон, Мишель Монахэн, Джон Ортис, Джоди Тёрнер-Смит, Роб Делани, Мередит Хагнер

Эндрю Янси — бывший полицейский детектив, которому пришлось заниматься проверкой ресторанов на юге Флориды. Отрубленная рука, найденная туристом, втягивает Янси в мир алчности и коррупции, которые разрушают землю и окружающую среду и во Флориде, и на Багамах.

Винс Вон переквалифицировался в детектива на отдыхе. Кругом южная пастораль и убийства. Выглядит как минимум забавно.

Видео

Четверг, 15 августа

 
Сезон4
Netflix
Эмили в Париже Emily in Paris

комедия, драма, романтический

В ролях Лили Коллинз, Эшли Парк, Кейт Уолш, Филиппин Леруа-Болье, Сэмюэл Арнольд, Лукас Браво

Создатель Даррен Стар

Молодая и амбициозная Эмили Купер осуществляет свою мечту, отправившись работать в Париж. В столице моды её ждут многочисленные профессиональные вызовы, насыщенная личная жизнь, новые знакомства и море других приключений.

Видео

Теги
Превью
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