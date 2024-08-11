Новые сериалы недели: Винс Вон — детектив на южном курорте

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Эндрю Янси — бывший полицейский детектив, которому пришлось заниматься проверкой ресторанов на юге Флориды. Отрубленная рука, найденная туристом, втягивает Янси в мир алчности и коррупции, которые разрушают землю и окружающую среду и во Флориде, и на Багамах.

Винс Вон переквалифицировался в детектива на отдыхе. Кругом южная пастораль и убийства. Выглядит как минимум забавно.