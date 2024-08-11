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Галактика «Звёздных войн» меняется в трейлере спешала LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy

Источник: Star Wars, Disney+

Осенью франчайз «Звёздные войны» пополнит анимационный спешал из четырёх частей LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy. О грядущем релизе появилось новое напоминание в виде трейлера, опубликованного на YouTube-канале Star Wars. Сам же спешал выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 13 сентября.

В LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy парень по имени Сиг найдёт могущественный артефакт, после чего галактика «Звёздных войн» изменится до неузнаваемости. Чтобы исправить положение ему придётся отправиться в приключение в причудливой новой версии галактики.

В этом году франчайз уже пополнили такие анимационные проекты, как антология «Сказания об Империи», третий сезон «Бракованной партии» и кроссовер с «Симпсонами» The Simpsons: May the 12th Be With You. А 14 августа состоится премьера второго сезона «Приключений юных джедаев».

Следующий анимационный сериал франчайза уже в работе.

 
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