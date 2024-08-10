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Ведьма без ковена идёт по головам в трейлере сериала «Это всё Агата»

Сказ о том, как кучка ведьм и один юный гей отправились в суицидальный квест. Стриминговый сервис Disney+ познакомил всех желающих с трейлером тёмного фэнтези в мире Marvel под названием «Это всё Агата». Проект, известный под многими именами, выходит на цифровой платформе 18 сентября.

К роли Агаты Харкнесс возвращается Кэтрин Хан, а компанию ей среди прочих составит Обри Плаза. Все остальные участники каста и их персонажи вряд ли кому-нибудь интересны и призваны скорее оттенять парочку талантливых актрис.

За спин-офф «ВандаВижна» отвечает шоураннер и главный сценарист Жак Шаффер.

Теги
ВидеоЭто всё Агата
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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