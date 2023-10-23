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СЕРИАЛЫ
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Спин-офф «ВандаВижна» опять сменил название (фото)

Источник: Marvel Studios

Пребывающий в затянувшейся предпроизводственной стадии спин-офф «ВандаВижна» об одной опытной ведьме в который раз подкорректировал свой заголовок и обзавёлся обновлённым логотипом. Сериал «Агата: Ковен хаоса», ушедший в разработку как «Агата: Дом Харкнесс», теперь носит название «Агата: Дневники Даркхолда».

В честь смены заголовка многосерийное фэнтези с Кэтрин Хан в главной роли обзавелось новым логотипом. Премьера его запланирована на осень 2024 года.

Промо-арт сериала «Агата: Дневники Даркхолда»

У проекта есть описание первого эпизода. Агата Харкнесс освобождается от сковываашего её проклятия, но вернуться к прежней жизни не может, потому как лишилась всех своих магичеких сил. Злодейка отправляется на поиски способа вернуть себе утраченное и заручается помощью парочки неожиданных союзников.

Режиссирует постановку сценаристка «ВандаВижна» Жаклин Шеффер. В актёрском составе также значатся Эммa Koлфилд, Oбpи Плaзa, Джo Лoк, Сашир Замата, Пэтти Люпон и Дебра Джо Рапп.

Теги
ВандаВижн
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Источник фотографий: Depositphotos

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