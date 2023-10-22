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СЕРИАЛЫ
309

Новые сериалы неделя: подборка ужастиков от Райана Мёрфи

Источник: FX

Премьер на неделе в сериальном сегменте не предвидится. Зато в честь Хэллоуина стриминговый сервис Hulu выкатит свежий сезон хоррор-антологии «Американские истории ужасов». На потоковом сервисе Max меж тем стартует второй сезон костюмированной драмы «Позолоченный век» от создателя культового «Аббатства Даунтон».

Среда, 25 октября

 
Конец сезона2
Apple TV+
Вторжение Invasion

фантастика, драма

В ролях Сэм Нил, Шамир Андерсон, Голшифте Фарахани, Фирас Нассар, Сиори Куцуна, Тара Моайеди

Создатель Саймон Кинберг, Дэвид Вейл

Второй сезон фантастики об избирательном вторжении пришельцев завершится десятым эпизодом Old Friends, New Frontiers. Стриминговый сервис Apple TV+ пока не сообщал о планах на проект.

Видео, Сайт

Четверг, 26 октября

 
Сезон3
FX
Американские истории ужасов American Horror Stories

ужастик

В ролях Дилан Макдермотт, Анжелика Хьюстон, Фрэнсис Конрой, Мэтт Бомер, Дэнни Трехо, Билли Лурд

Создатель Райан Мёрфи

Каждый эпизод нового сборника страшных рассказов посвящён отдельной истории и определённым образом связан с мифологией хоррор-франчайза. В антологии отметятся как уже знакомые зрителям жуткие монстры, так и новые порождения тьмы.

Видео

 
Конец сезона2
HBO Max
Наш флаг означает смерть Our Flag Means Death

комедия, исторический, приключенческий

В ролях Рис Дарби, Тайка Вайтити, Лесли Джонс, Нат Факсон, Кристиан Нэрн, Самсон Кайо

Создатель Дэвид Дженкинс

Второй сезон пиратского гейства завершится восьмой серией под названием Mermen. Стриминговый сервис Max ещё не информировал, что будет делать с сериалом дальше.

Видео

Пятница, 27 октября

 
Конец сезона7
Showtime
Миллиарды Billions

драма

В ролях Пол Джаматти, Дэмиан Льюис, Мэгги Сифф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл

Создатель Брайан Коппельман, Дэвид Левин, Эндрю Соркин

Двенадцатый эпизод Admirals Fund станет заключительным для седьмого сезона и сериала.

Видео

Воскресенье, 29 октября

 
Сезон2
HBO
Позолоченный век The Gilded Age

драма

В ролях Кристин Барански, Синтия Никсон, Кэрри Кун, Луиза Джейкобсон Гаммер, Морган Спектор, Таисса Фармига

Создатель Джулиан Феллоуз, Соня Уорфилд

События разворачиваются в декорациях Позолоченной эпохи, отметившейся большими переменами в истории США. Юная Мэриан Брук после смерти отца переезжает из провинциальной Пенсильвании в Нью-Йорк под крыло своих состоятельных, консервативно настроенных тётушек. В новом для себя мире главная героиня стоит перед выбором — следовать отмирающим правилам уходящей эпохи или прокладывать собственный путь.

Видео

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