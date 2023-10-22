Новые сериалы неделя: подборка ужастиков от Райана Мёрфи

Сезон 2

HBO

События разворачиваются в декорациях Позолоченной эпохи, отметившейся большими переменами в истории США. Юная Мэриан Брук после смерти отца переезжает из провинциальной Пенсильвании в Нью-Йорк под крыло своих состоятельных, консервативно настроенных тётушек. В новом для себя мире главная героиня стоит перед выбором — следовать отмирающим правилам уходящей эпохи или прокладывать собственный путь.