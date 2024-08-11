Стартовали съёмки второго сезона постапокалиптических гонок «Скрежет металла»

Стриминговый сервис Peacock ещё в прошлом году продлил свой весьма успешный сериал «Скрежет металла» на второй сезон. И вот теперь съёмки этого самого второго сезона стартовали, о чём объявил в социальной сети X Асад Кизильбаш, глава PlayStation Productions, снабдив пост доказательством с площадки — исполнителями главных ролей Энтони Маки и Стефани Беатрикс.

«Скрежет металла» базируется на серии игр Twisted Metal — гонок на выживание в антураже сурового постапокалипсиса, первая часть которых вышла без малого тридцать лет назад, в 1995 году. Сериальная адаптация худо-бедно соответствует интерактивному первоисточнику, по крайней мере, насколько это возможно для единой истории. По сюжету потерявший память водитель Джон Доу (Маки) отправляется с курьерской миссией через всю страну. По дороге ему придётся столкнуться с различными бандами и отмороженными водителями, среди которых харизматичный клоун Сладкоежка и помешанный на восстановлении порядка Агент Стоун.

Первый сезон «Скрежета металла» из 10 эпизодов вышел в июле 2023 года. Сериал сходу стал одним из самых успешных проектов Peacock, по крайней мере, по данным самого сервиса. Помимо Маки и Беатрикс, в первом сезоне снялись Томас Хейден Чёрч, Ричард Кебрал, Нив Кэмпбел. Рестлер Самоа Джо воплотил на экране безумного клоуна Сладкоежку, в то время как Уилл Арнетт озвучил персонажа.