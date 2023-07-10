Энтони Маки мечтает о туалетной бумаге в трейлере боевика «Скрежет металла»

Если бы Нив Кэмпбелл пообещала выполнить любое ваше желание, что бы вы у неё попросили? Вот Энтони Маки пожелал туалетной бумаги. Впрочем, его персонаж родом из постапокалиптического будущего, поэтому его можно понять. Ну а в целом первое впечатление о житье-бытье его героя Джона Доу можно составить по выпущенному в сеть трейлеру боевика «Скрежет металла».

Многосерийная адаптация популярной серии игр Twisted Metal, где также снялись Стефани Беатрис и Томас Хейден Чёрч, стартует на цифровой платформе Peacock 27 июля.

И постер: