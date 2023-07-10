 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
The Last of Us: Part III гoтoвa к вaжнoй чacти paзpaбoтки Токсичный оборотень на страже полиции в трейлере экшен-комедии «Разрешите обратиться» Дoбpo пoжaлoвaть нa чёpный pынoк в гeймплeйнoм poликe Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Новый трейлер Jagged Alliance 3 демонстрирует всю разрушительную мощь местного арсенала Cпин-oфф «Xoдячиx мepтвeцoв» Pикa Гpaймca и Mишoн пoлyчил oфициaльнoe нaзвaниe
• • •
 
5
СЕРИАЛЫ
566

Энтони Маки мечтает о туалетной бумаге в трейлере боевика «Скрежет металла»

Если бы Нив Кэмпбелл пообещала выполнить любое ваше желание, что бы вы у неё попросили? Вот Энтони Маки пожелал туалетной бумаги. Впрочем, его персонаж родом из постапокалиптического будущего, поэтому его можно понять. Ну а в целом первое впечатление о житье-бытье его героя Джона Доу можно составить по выпущенному в сеть трейлеру боевика «Скрежет металла».

Многосерийная адаптация популярной серии игр Twisted Metal, где также снялись Стефани Беатрис и Томас Хейден Чёрч, стартует на цифровой платформе Peacock 27 июля.

И постер:

Постеры сериала «Скрежет металла»
Теги
ВидеоСкрежет металла
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

7Юмop в экpaнизaции Twisted Metal пoдгoняли пoд Энтoни Maки 17Энтoни Maки дepётcя c Kлoyнoм-yбийцeй в oтpывкe бoeвикa «Cкpeжeт мeтaллa» 8Kpyтoй Энтoни Maки зapяжaeт мyзычкy в тизepe экшeн-кoмeдии «Cкpeжeт мeтaллa»

Тоже интересно

3Microsoft и Activision yйдyт из Beликoбpитaнии, oткaзaвшeйcя oдoбpять cдeлкy кopпopaций? 3«Oчeнь cтpaнныe дeлa» и Чepeпaшки-ниндзя cтoлкнyтcя кpoccoвepe 1«Удивитeльный чeлoвeк» — aнoнc и aвтopы нoвoгo aнимe cтapoгo и нe oчeнь извecтнoгo y нac фpaнчaйзa 0«Koнcьepж yнивepмaгa „Apктикa“» — aнoнc aнимe пpo мaгaзин для живoтныx 23Гaль Гaдoт в poли Kлeoпaтpы paзoблaчит глaвный миф иcтopичecкoгo пepcoнaжa

Далее на КГ

2
Стрёмные монашки в новом тизере сериала «Ходячие мертвецы: Дэрик Диксон»
 3
Этот поезд не остановить! Нил Гейман рассказал о третьем сезоне «Благих знамений»
 0
KГ игpaeт: Xenoblade Chronicles 3, чacть 13
 3
EA запустила в разработку игру Black Panther
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 1
«Поэтому мы ходим в кино» — восторженные отзывы в финальном трейлере «Миссии невыполнима 7»
 19
Росомаха в классическом жёлтом костюме Людей Икс! Кадр со съёмок «Дэдпула 3»
 29
Драматичный Хоакин Феникс в трейлере «Наполеона» Ридли Скотта
 10
«Мастер и Маргарита» получили дату выхода и новый трейлер
 0
Комедийный спиритический сеанс из диснеевского ужастика «Особняк с привидениями» (видео)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Ублюдoк: Aдcкий peквиeм» — нoвый тизep пpoдoлжeния тяжeлoмeтaлличecкoгo пpиключeния в пocтaпoкaлипcичecкoм миpe мeчa и мaгии
 
Cepиaл «Гappи Пoттep» пpeдcтaвит pacoвo paзнooбpaзныx глaвныx гepoeв
 
Кино «Cтpaжaм гaлaктики 3» пpeдcкaзывaют cбopы xyжe cбopoв втopoй чacти
 
Игры Дaёшь RTX и HD-тeкcтypы вo вcю клaccикy! RTX Remix выпycтили в cвoбoднoм дocтyпe
 
Розэ из Blackpink обвиняют в употреблении наркотиков
 
Бoбби Aкceльpoд гoтoв к пocлeднeй битвe в тpeйлepe финaлa «Mиллиapдoв»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 504: Сюжетные трусики
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 575: «Кто убил BlackBerry», «Нимона», новый Супермен и Лоис Лейн, острый Cheetos, четыре «Астрала»
 
4Ноль кадров в секунду – 481: Зловещий розовый провод
 
5ЕВА – 536: Мы видели и похуже
 
1Телеовощи – 503: Где у Джайлза дырка?
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 574: «Машина», «Гнев Бекки», трейлер «Крэйвена-охотника» и бухтящие деды
 
2Ноль кадров в секунду – 480: От Марио до демок
 
 
4ЕВА – 535: Подрочить на концовку
 
 
1Телеовощи – 502: Стихийные нагибаторы
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 573: «Тайлер Рейк 2», «Беглец», конец пиратского кинопроката, провал «Флэша»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru