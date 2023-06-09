Энтони Маки дерётся с Клоуном-убийцей в отрывке боевика «Скрежет металла»

Жуткий здоровяк Сладкоежка (озвучивает Уилл Арнетт, играет Самоа Джо) вступает в конфронтацию с главным героем, но песня Сиско Thong Song умудряется их примирить. Стримингвоый сервис Peacock опубликовал первый отрывок из комедийного боевика «Скрежет металла» по одноимённой серии видеоигр Twisted Metal. Главного персонажа играет Энтони Маки. Премьера сериала состоится 27 июля.

Болтливый умник Джон Доу (Маки) в обмен на достойное вознаграждение берётся доставить в пункт назначения таинственную посылку. Его путь пролегает через постапокалиптическую пустошь, которая лишь выглядит необитаемой. В компании автомобильного вора Джон отправляется в путь, где ему предстоит столкнуться с дикими мародёрами на адских авто и другими смертельными опасностями.

И пачка кадров: