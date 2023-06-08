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Боевая Зои Салдана воюет с терроризмом в тизере боевика «Спецназ: Львица» от Тейлора Шеридана

Суровые борцуньи с терроризмом выходят на охоту. Стриминговый сервис Paramount+ показал тизер многосерийного военого экшена «Спецназ: Львица» — нового проекта неутомимого Тейлора Шеридана. Сериал, вдохновлённый реальной военной программой США, стартует 23 июля.

Зои Салдана играет Джо — американскую военную, которая находится в первых рядах борьбы с терроризмом. Руководители антитеррористической программы «Львица» Кэтлин Мид (Николь Кидман) и Дональд Уэстфилд (Майкл Келли) вербуют агрессивного морпеха Крус (Лайсла Де Оливейра) для работы под прикрытием вместе с Джо — героини не должны допустить повторения событий 11 сентября.

Теги
ВидеоСпецназ: Львица
Комментарии (12)

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