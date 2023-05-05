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Какие львицы! Зои Салдана и Николь Кидман на первых кадрах боевика Тейлора Шеридана

Стриминговый сервис Peacock совместно с Тейлором Шериданом (франчайз «Йеллоустоун», «Король Талсы») готовят зрителям многосерийный шпионский триллер с говорящим названием «Спецотряд: Львицы» с Николь Кидман и Зои Салданой в главных ролях.

И журнал Vanity Fair опубликовал подборку первых эксклюзивных кадров из этого прогрессивного сериала, повествующего о специальном женском подразделении ЦРУ, которое занимается подготовкой агентов под прикрытием.

Кидман также входит в продюсерскую команду сериала, премьеру которого обещают этим летом.

Кадры из сериала «Спецотряд: Львицы» Кадры из сериала «Спецотряд: Львицы» Кадры из сериала «Спецотряд: Львицы» Кадры из сериала «Спецотряд: Львицы» Кадры из сериала «Спецотряд: Львицы» Кадры из сериала «Спецотряд: Львицы» Кадры из сериала «Спецотряд: Львицы» Кадры из сериала «Спецотряд: Львицы»
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ГалереяСпецотряд: Львицы
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