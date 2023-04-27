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Энтони Маки красуется на первом постере боевика по игре Twisted Metal

На просторах сети появился первый постер комедийного боевика «Скрежет металла» — многосерийной адаптации популярных видеоигр Twisted Metal. И на плакате запечатлён главный герой истории в исполнении, к сожалению, Энтони Маки («Сокол и Зимний солдат»).

Премьера сериала состоится 27 июля на стриминговом сервисе Peacock.

Постеры сериала «Скрежет металла»

Маки сыграет страдающего амнезией умника и болтуна Джона Доу, получившего шанс на лучшую жизнь. Всего-то и надо — без приключений доставить в пункт назначения таинственную посылку. Путь Доу пролегает через постапокалиптическую пустошь, которая лишь выглядит необитаемой. В компании автомобильного вора Джон отправляется в путь, где ему предстоит столкнуться с дикими мародёрами на адских авто и другими смертельными опасностями.

Ретт Риз и Пол Верник, авторы «Дэдпула» и «Zомбилэнда», числятся в исполнительных продюсерах сериала.

Теги
Скрежет металла
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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