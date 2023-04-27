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«Сыны анархии» против «Майянцев» в трейлере пятого сезона байкерской драмы

Эз ходит по очень тонкому льду. Кабельный канал FX опубликовал трейлер пятого сезона байкерской драмы «Майянцы». Спин-офф шекспировских «Сынов анархии» Курта Саттера возвращается с заключительными эпизодами 24 мая.

Заматеревший Эз Рейес (Джей Ди Пардо) возглавляет байкерский клуб «Майянцы», который в последнем сезоне схлестнётся со своими противниками из калифорнийских «Сынов анархии». Со старшим братом Энджелом (Майкл Ирби) отношения у Эза очень непростые, но их отец Фелипе (Эдвард Джеймс Олмос) предпринимает отчаянные попытки примирить сыновей, пока не поздно.

И баннер:

Постеры сериала «Майянцы»
Теги
ВидеоМайянцы
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