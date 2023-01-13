Спин-офф «Сынов анархии» завершится пятым сезоном

Прошлым летом кабельный канал FX продлил «Майянцев» на пятый сезон, а нынче устами своего главы Джона Ландграфа с ними попрощался. Пятый сезон станет для криминальной драмы по вселенной «Сынов анархии» заключительным.

Сериал от создателя Курта Саттера повествует о непростой жизни на границе Мексики и Калифорнии. Отсидевший за решёткой Эзекиэль «Эз» Рейес (Джей Ди Пардо) и его старший брат Энджел (Майкл Ирби) состоят в мотоклубе «Майянцы», переживающем непростые времена. Не улучшает обстановку и то, что братья сильно отдалились от своего отца Фелипе (Эдвард Джеймс Олмос).

Главным сценаристом и шоураннером проекта сейчас числится Элджин Джеймс. В сериале также снимаются Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби, Рауль Трухильо, Антонио Харамильо и Карла Баратта.