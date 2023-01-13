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Полицейский Охлобыстин берёт зятя в напарники в трейлере комедии «Открывай, полиция!»

Проверка на прочность семейных уз в экстремальном варианте. Видеосервис Okko показал трейлер многосерийной комедии «Открывай, полиция» с Иваном Охлобыстиным в главной роли. Премьера о бате-полицейском и женихе-зануде стартует на цифровой платформе 19 февраля.

Накануне свадьбы амбициозный учёный Андрей (Денис Парамонов) знакомится с родителями своей невесты Маши (Софья Присс). Папа Маши — Дмитрий Рощин (Охлобыстин) — подполковник МВД, а вот Андрей на дух не переносит полицейских. Поэтому он решает устроить проверку будущему тестю на совместимость и набивается к нему в напарники, пока Рощин ловит рецидивиста Тактарова (Артём Быстров).

Постер:

Постеры сериала «Открывай, полиция!»
Теги
ВидеоОткрывай, полиция!
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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