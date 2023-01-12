Подростки охотятся на нечисть в трейлере фэнтези-детектива «Агентство „Локвуд и компания“»

Юные фанаты своего дела включаются в войну со сверхъестественным. Видеосервис Netflix презентовал полноценный трейлер детективного фэнтези «Агентство „Локвуд и компания“» по одноимённой книжной серии Джонатана Страуда. Первый сезон выйдет на цифровой платформе 27 января.

В альтернативной реальности Лондон заполонили призраки и вампиры. И лишь горстка юных горожан обладают способностями слышать и видеть сверхъестественных существ. Они и вступят в битву с нечистью. По всей столице возникают конкурирующие агентства, занимающиеся отловом мистических сущностей. Самое крохотное и малоперспективное — агентство «Локвуд и компания», которым управляют Энтони Локвуд, Люси Карлайл и Джордж Карим. Но именно на их долю выпадут самые невероятные приключения.