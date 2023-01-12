 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Вот это зверь! «Чебурашка» оформил 1,4 млрд рублей за четыре дня Критики обругали «Вавилон» Дэмьена Шазелла Marvel намекает на новую серию про Мстителей в 2023 году Первые сборы «Аватара 2» настраивают на очень позитивный лад «Другой мир и сестра, которая убивает с одного удара» — тизер аниме про имбу-братолюбку в исекае
• • •
 
СЕРИАЛЫ
69

Подростки охотятся на нечисть в трейлере фэнтези-детектива «Агентство „Локвуд и компания“»

Юные фанаты своего дела включаются в войну со сверхъестественным. Видеосервис Netflix презентовал полноценный трейлер детективного фэнтези «Агентство „Локвуд и компания“» по одноимённой книжной серии Джонатана Страуда. Первый сезон выйдет на цифровой платформе 27 января.

В альтернативной реальности Лондон заполонили призраки и вампиры. И лишь горстка юных горожан обладают способностями слышать и видеть сверхъестественных существ. Они и вступят в битву с нечистью. По всей столице возникают конкурирующие агентства, занимающиеся отловом мистических сущностей. Самое крохотное и малоперспективное — агентство «Локвуд и компания», которым управляют Энтони Локвуд, Люси Карлайл и Джордж Карим. Но именно на их долю выпадут самые невероятные приключения.

Теги
ВидеоАгентство „Локвуд и компания“
Комментарии

Ещё на эту тему

12Фэнтези-детектив «Агентство „Локвуд и компания“» показывает главных героев в деле

Тоже интересно

52Дженнифер Лоуренс назвала себя первой героиней боевиков 4Стивен Спилберг уже понимает полезность стримингов, но не может простить им катастрофу 2021 года 1Marvel намекает на новую серию про Мстителей в 2023 году 34Располневшая Эми Адамс на съёмках «Ночной сучки» (фото) 4Настало время детально сравнить оригинал и ремейк Dead Space на примере геймплейного отрывка

Далее на КГ

0
Партизан Александр Яценко спасает евреев в трейлере военной драмы «Праведник»
 0
Суровый Идрис Эльба раскрывает дату выхода фильма «Лютер: Падшее солнце» (видео)
 4
«Принцесса пилона» — трейлер с девушкой, танцующей вокруг шеста
 1
«Другой мир и сестра, которая убивает с одного удара» — тизер аниме про имбу-братолюбку в исекае
 12
Какие их годы: Риз Уизерспун и Эштон Кутчер опять крутят любовь (видео)
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 0
Японские участницы Twice выпустят OST
 3
Режиссёр «Отличницы лёгкого поведения» снимет взрослую романтическую комедию с Сидни Суини
 3
Допился до обезьян: звезда «Бесстыдников» сыграет в научно-фантастическом блокбастере
 1
Ноль кадров в секунду. Выпуск 456: Ретрейсинг тьмы
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Продюсер Дуэйна Джонсона оставил Чёрного Адама без камео во «Флэше»
 
Кирилл Пирогов — мастер договариваться в трейлере детективного триллера «Переговорщик»
 
КиноАниме «Как вы живёте?» — дата выхода нового фильма Хаяо Миядзаки
 
Кино Ночной променад Криса Эванса и Дуэйна Джонсона на съёмках эпика «Красный» (фото)
 
Кино Оптимус Праймал и Максималы в первом трейлере экшена «Трансформеры: Восхождение звероботов»
 
Аниме «В другом мире со смартфоном 2» — первый тизер сиквела аниме про попаданца и его читерский смартфон
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду – 456: Ретрейсинг тьмы
 
0Телеовощи – 478: Постоянное задронство
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 110: No Country for Old Devs
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 549: «Гром: Трудное детство», «Меню», «Происшествие в стране Мульти-Пульти»
 
0Телеовощи – 477: Шоураннера на вилы
 
0Ноль кадров в секунду – 455: Неустаревающий юмор
 
18ЕВА
 
 
8Ноль кадров в секунду – 454: Кадры против God of War: Ragnarök, финал
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 548: «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Жестокая ночь», первый взгляд на Алису Селезнёву
 
24ЕВА – 510: Легенда аниме-фэндома
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru