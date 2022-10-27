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Фэнтези-детектив «Агентство „Локвуд и компания“» показывает главных героев в деле

Нет времени объяснять, кто это такие. Ролик вроде бы неплохо показывает, что мы имеем дело с юными охотниками на нечисть. Потоковый сервис Netflix выкатил первый тизер (который больше похож на отрывок) детективного фэнтези «Агентство „Локвуд и компания“» по одноимённой книжной серии Джонатана Страуда. Премьера экранизации запланирована на 27 января.

События разворачиваются в альтернативной реальности, где Лондон подвергся нашествию призраков и вампиров. И лишь горстка юных горожан обладают способностями слышать и видеть сверхъестественных существ. Они и вступят в битву с нечистью, чтобы освободить город. По всей столице возникает множество конкурирующих агентств, специализирующихся на поиске и борьбе с мистическими ужасами. Самое крохотное и малоперспективное — агентство «Локвуд и компания», о сотрудниках которого рассказывают книги.

И постер:

Постеры сериала «Агентство „Локвуд и компания“»
Теги
ВидеоАгентство „Локвуд и компания“
Комментарии (3)

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