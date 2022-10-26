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Первоисточник: www.multiversitycomics.com Прямая ссылка на новость:

Издательство Dark Horse анонсировало новый комикс по «Очень странным делам»

Источник: Dark Horse Comics

Издательство Dark Horse Comics анонсировало комикс Stranger Things: The Many Ghosts of Dr. Brenner, серию из четырёх выпусков по мотивам знаменитого сериала «Очень странные дела»». Она посвящёна безжалостному учёному Мартину Бреннеру.

История, созданная автором Бренденом Флэтчером (Isola) и художником Маком Четером (Sword Daughter), перенесёт читателей в 1968 год, когда опальный Мартин Бреннер возвращается в заброшенную лабораторию, где он и его коллеги занимались исследованиями для сверхсекретных проектов по заказу правительства. Но не только незаконченные дела в лаборатории не дают покоя Мартину. Ему постоянно кажется, что призрак из его прошлого следует за каждым его шагом.

А теперь интересный момент: объявление о комиксе произошло через несколько месяцев после выхода четвертого сезона сериала. В нём создатели завершили сюжетную линию доктора Бреннера, в том числе уделили много времени и его прошлому. Неизвестно, появится ли «Первый» (он же Генри Крилл, которому на момент действия комикса будет 21 год), так как, судя по всему, какой-то другой мальчик станет преследовать нехорошего исследователя в Национальной лаборатории Хоукинса.

Пока комиксы пытаются раскрыть побольше вселенную сериала, сами «Очень странные дела» были продлены на последний пятый сезон, где всё станет окончательно ясно и понятно. Или нет.

Stranger Things: The Many Ghosts of Dr. Brenner #1 выйдет 11 января 2023 года. Помимо обложки от Марка Аспиналла, будут ещё варианты от Кайла Ламберта, Диего Галиндо и Малаки Уорда. История знаменует собой первый проект Dark Horse от Флэтчера.

Теги
КомиксыОчень странные делаDark Horse
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