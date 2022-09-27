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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

«Это потому что я чёрный!» — звезда «Очень странных дел» пожаловался, что его любят меньше остальных в сериале

Источник: Netflix

Стресс копился слишком долго, но наконец-то наступил тот день, когда Калеб Маклафлин решил: хватит это терпеть и пора рассказать всем правду о его невыносимых страданиях с тех пор, как он начал сниматься в «Очень странных делах». Все несчастья в жизни актёра неразрывно связаны с цветом его кожи, о чём жертва расизма и рассказал бельгийскому изданию Heroes Comic Con Belgium.

Почему мой персонаж — самый нелюбимый в сериале? Почему у меня меньше всего фолловеров в соцсетях? Я ведь в сериале, как и остальные, с первого сезона.

На моём первом Comic Con некоторые люди не становились ко мне в очередь (за автографами), потому что я чёрный. Некоторые говорили мне: «О, я не становился, потому что ты обижал Одиннадцатую». Даже сейчас некоторые не подписываются на мои соцсети и не поддерживают меня, потому что я чёрный. Иногда об этом сложно говорить, потому что люди не поймут. И когда я был помладше, меня это сильно угнетало.

Родители Маклафлина в стороне, конечно, не остались и разъяснили юному сыну-актёру, что все его беды действительно из-за расизма.

Мои родители сказали мне: «Это печальная правда, но всё из-за того что ты чёрный мальчик в сериале». Меня не любят, потому что я родился с прекрасной кожей цвета шоколада. Именно поэтому в своих соцсетях я хочу нести позитив и любовь. Я не отвечаю ненавистью на ненависть.

Пока неизвестно, подрастёт ли после таких откровений количество подписчиков у обделённого вниманием Калеба Маклафлина — актёра с прекрасной кожей цвета шоколада.

Теги
Очень странные дела
Комментарии (11)

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