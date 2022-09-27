Уставшая Эмилия Кларк, матрёшки и свежее мясо на съёмках «Секретного вторжения» (фото)

Многосерийный марвеловский экшен «Секретное вторжение», неплохо заявивший о себе дебютным трейлером на сентябрьском мероприятии D23 Expo, вернулся на съёмочную площадку для досъёмок-пересъёмок. Вчера на улицах Лондона фотолюбители застукали Эмилию Кларк, снимавшуюся в сценах при участии больших надувных матрёшек и автофургона «Мясной лавки Валентина».

Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Роль Кларк, к слову, тоже пока не раскрыта.

Сюжет сериала-кроссовера закручен вокруг тайного внедрения скруллов в супергеройские организации Земли. В проекте также задействованы Сэмюэл Л. Джексон, Кингсли Бен-Адир, Коби Смолдерс, Оливия Колман, Кристофер Макдональд, Кармен Эджого, Киллиан Скотт, Тони Маккарти и Мартин Фриман.

Премьера состоится на Disney+ в следующем году.