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Максимальная инклюзивность на кадрах сериала «Ведьмак: Происхождение»

Приквел «Ведьмака», из шестисерийного почему-то превратившийся в четырёхсерийный, заходит с козырей — показывает мастер-класс по инклюзивности благодаря свежей партии официальных кадров. Максимальное расовое разнообразие наверняка сыграет на руку «Ведьмаку: Происхождению», премьера которого состоится на стриминговой платформе Netflix 25 декабря.

Кадры из сериала «Ведьмак: Происхождение» Кадры из сериала «Ведьмак: Происхождение» Кадры из сериала «Ведьмак: Происхождение» Кадры из сериала «Ведьмак: Происхождение»

В эпичном по своей прогрессивности фэнтези о Сопряжении сфер и первом ведьмаке снимаются Мишель Йео, Лоуренс О’Фуорейн, София Браун, Дилан Моран, Джейкоб Коллинс-Леви, Франческа Миллс, Натаниэль Кёртис, Миррен Мак, Эмми Мюррей, Минни Драйвер, а также позаимствованный у «Властелина колец. Колец власти» Ленни Генри.

Кадры из сериала «Ведьмак: Происхождение» Кадры из сериала «Ведьмак: Происхождение» Кадры из сериала «Ведьмак: Происхождение» Кадры из сериала «Ведьмак: Происхождение»
Теги
ГалереяВедьмак: Происхождение
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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