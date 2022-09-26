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Омар Си скрывается в тизере третьей части «Люпена»

Отомстил за отца, защитил семью — самое время залечь на дно. Стриминговый сервис Netflix показал тизер третьей части приключенческого сериала «Люпен» с Омаром Си в заглавной роли. Датой возвращения проект пока не обзавёлся, но видеоролик обещает, что свежие эпизоды появятся на цифровой платформе уже скоро. Может, и до конца года подоспеют.

Современная интерпретация романов Мориса Леблана продолжит рассказывать о приключениях мастера перевоплощений Ассана Диопа, вдохновлённого знаменитым героем книжной серии — вором-джентльменом Арсеном Люпеном.

В третьей части Ассан предлагает своим родным уехать из Франции и начать жизнь сначала где-нибудь за границей, чтобы обеспечить жене и сыну максимальную безопасность. Но герои не успевают воплотить идею в жизнь: прошлое настигает Ассана и рушит все его планы.

Теги
ВидеоЛюпен
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