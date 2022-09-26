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Элли и Джоэл посреди апокалипсиса в тизере экранизации игры The Last of Us

Спаси кого сможешь. В сети появился дебютный тизер постапокалиптического экшен-триллера «Одни из нас». Главные роли в экранизации популярной игры The Last of Us сыграли Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рэмси (Элли). Точной даты выхода у сериала пока нет, но премьера совершенно точно состоится в следующем году.

События разворачиваются в ближайшем будущем. Человечество почти вымерло от страшной эпидемии. В мире победившего грибка суровый контрабандист Джоэл и его юная спутница отправляются в смертельно опасное путешествие по лежащим в руинах США.

В сериале также снимаются Анна Торв, Гэбриел Луна, Нико Паркер, Мерл Дэндридж, Мюррэй Бартлетт и Джеффри Пирс. Пилотный эпизод срежиссировал Кантемир Балагов, остальные серии сняли Ясмила Жбанич и Али Аббаси. Сценарий написали креативный директор игры Нил Дракман и создатель «Чернобыля» Крэйг Мазин.

Баннер с главными героями: Баннер:

Постеры сериала «Одни из нас»
Теги
ВидеоОдни из нас
Комментарии (14)

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Источник фотографий: Depositphotos

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