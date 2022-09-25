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Рейнира и Алисента на свежем постере «Дома Дракона»

Кабельный канал HBO опубликовал свежий — актуальный — постер фэнтези-эпика «Дом Дракона» с повзрослевшими версиями главных героинь истории Рейниры Таргариен (Эмма Дарси) и Алисенты Хайтауэр (Оливия Кук). Плакат красноречиво демонстрирует характер их взаимоотношений — некогда лучшие подруги стали заклятыми врагами.

Понаблюдать за их противостоянием поклонники вселенной «Игры престолов» смогут уже в воскресенье 25 сентября.

Постеры сериала «Дом Дракона»

Кастинговых замен больше не предвидится, за исключением Лейнора Велариона, которого отныне играет Джон Макмиллан. Остальные участники актёрского состава первого сезона по-прежнему в строю, включая Мэтта Смита, Пэдди Консидайна, Стива Туссэна и Ив Бест.

Теги
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