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«Академия Амбрелла» презентовала неудавшиеся дубли третьего сезона (видео)

Во время онлайн-мероприятия TUDUM сериал «Академия Амбрелла» не сумел показать ничего нового, потому что съёмки четвёртого — заключительного — сезона ещё не начались, а вот неудавшиеся дубли вышедшего летом третьего сезона почему бы и не показать.

Информации о предположительной дате премьеры финального сезона адаптации одноимённого комикса Джерарда Уэя пока нет. Поклонникам сериала пока придётся томиться в ожидании новостей от Netflix.

В последних сериях истории о приключениях супергеройской семейки Реджинальда Харгривза снимутся Эйдан Галлахер, Роберт Шиэн, Том Хоппер, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Джастин Х. Мин, Риту Арья, Колм Фиор и Эллиот Пейдж.

Теги
ВидеоАкадемия Амбрелла
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Источник фотографий: Depositphotos

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