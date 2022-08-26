«Академия Амбрелла» завершится четвёртым сезоном

Стоило в актёрский состав «Академии Амбрелла» вписаться полноценному трансгендеру, как сериал заканчивается. Фантастическая драма по одноимённому комиксу Джерарда Уэя получила от стримингового сервиса Netflix финальное продление на четвёртый сезон, после которого шоураннер проекта Стив Блэкман со спокойной душой отправится руководить многосерийной экранизацией видеоигры Horizon Zero Dawn.

Историю о приключениях супергеройской семейки Реджинальда Харгривза пообещали завершить на высокой ноте и подарить поклонникам сериала достойный финал.

К своим ролям в финальном сезоне вернутся Эйдан Галлахер, Роберт Шиэн, Том Хоппер, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Джастин Х. Мин, Риту Арья, Колм Фиор и сменивший выбывшую в третьем сезоне Эллен Пейдж транс Эллиот Пейдж.Netflix