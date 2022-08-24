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Тройнички и магия в трейлере второго сезона «Судьбы: Саги Винкс»

История о феечках Винкс уже не та, что прежде. Во всяком случае, в мультсериале вы вряд ли увидите секс втроём с геями. Но стриминговый сервис Netflix спешит на помощь — и выпущенный цифровой платформой трейлер второго сезона игровой адаптации «Судьба: Сага Винкс» анонсировал то, чего наверняка так ждали повзрослевшие поклонники оригинала.

Свежие эпизоды, сулящие «новую магию, новых героев, новые опасности и новую любовь», выйдут 16 сентября.

Сериал шоураннера Брайана Янга («Дневники вампира») рассказывает о юных феях, подружившихся в магической школе Алфея, где они учатся управлять своими способностями, заводят отношения, воюют с врагам и смертельно опасными монстрами.

Главных героинь играют Эбигейл Коуэн (Блум), Ханна Ван Дер Вестхайзен (Стелла), Прешес Мустафа (Аиша), Элиот Солт (Терра), Элиша Эпплбаум (Муза) и Паулина Чавес (Флора). В создании проекта участвует автор мультсериала-первоисточника «Клуб Винкс» Иджинио Страффи.

Теги
ВидеоСудьба: Сага Винкс
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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