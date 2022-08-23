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«Дом Дракона» — обсуждаем премьеру сериала

Сегоддня в 20:00 по московскому времени вольный состав сериального подкаста «Телеовощи» проведёт оценочную работу в связи с возвращением сериала «Игры престолов» в формате спин-оффа «Дом драконов».

Три года прошло с момента того-самого-финала. Шоураннеры поменялись, набраны новые актёры и придуманы новые сюжеты. Летающих ящеров тоже стало заметно больше (в теории). Именно озвученные острые тему будут яростно подвергнуты обсуждению и анализу.

Действительно ли то, что мертво, умереть не может?

 
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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