«Дом Дракона» — обсуждаем премьеру сериала

Сегоддня в 20:00 по московскому времени вольный состав сериального подкаста «Телеовощи» проведёт оценочную работу в связи с возвращением сериала «Игры престолов» в формате спин-оффа «Дом драконов».

Три года прошло с момента того-самого-финала. Шоураннеры поменялись, набраны новые актёры и придуманы новые сюжеты. Летающих ящеров тоже стало заметно больше (в теории). Именно озвученные острые тему будут яростно подвергнуты обсуждению и анализу.

Действительно ли то, что мертво, умереть не может?