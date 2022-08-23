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Хоумлэндер и компания передают привет со съёмок четвёртого сезона «Пацанов»

Прибывшие на рабочее место участники творческой команды «Пацанов» вовсю активничают в соцсетях, давая знать поклонникам, что они с большим энтузиазмом принимаются за дело, то бишь приступают к съёмкам четвёртого сезона. В сети среди прочих отметились Энтони Старр, Карен Фукухара, Джек Куэйд и шоураннер Эрик Крипке.

Старр ностальгирует по первому сезону, а Крипке, к слову, постит полезную информацию — опубликованное им фото первой страницы сценария открывающего эпизода сообщает, что премьерная серия четвёртого сезона называется Department of Dirty. Её сценарием занимался Дэвид Рид, а режиссирует Фил Сгричча, один из режиссёров «Сверхъестественного».

Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны» Промо-арт сериала «Пацаны»

Куэйд, к слову, тоже ударился в воспоминания — запостил фотку с первого съёмочного дня первого сезона. Да, немалый путь пройден. А сколько ещё предстоит пройти!

Промо-арт сериала «Пацаны»
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ГалереяПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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