Хоумлэндер и компания передают привет со съёмок четвёртого сезона «Пацанов»

Прибывшие на рабочее место участники творческой команды «Пацанов» вовсю активничают в соцсетях, давая знать поклонникам, что они с большим энтузиазмом принимаются за дело, то бишь приступают к съёмкам четвёртого сезона. В сети среди прочих отметились Энтони Старр, Карен Фукухара, Джек Куэйд и шоураннер Эрик Крипке.

Старр ностальгирует по первому сезону, а Крипке, к слову, постит полезную информацию — опубликованное им фото первой страницы сценария открывающего эпизода сообщает, что премьерная серия четвёртого сезона называется Department of Dirty. Её сценарием занимался Дэвид Рид, а режиссирует Фил Сгричча, один из режиссёров «Сверхъестественного».

Куэйд, к слову, тоже ударился в воспоминания — запостил фотку с первого съёмочного дня первого сезона. Да, немалый путь пройден. А сколько ещё предстоит пройти!