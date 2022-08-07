«Пацаны» высмеяли слияние видеосервисов HBO Max и Discovery+

Многосерийная сатира «Пацаны» верна себе и продолжает высмеивать не только события и персонажей внутренней вселенной. Фигурантам из внешнего мира тоже достаётся. Официальный твиттер-аккаунт корпорации Vought International опубликовал важный анонс, касающийся её собственного стримингового сервиса Vought+.

Как говорится, всё для удобства пользователей. Компания решила объединить имеющиеся у неё цифровые платформы — VTV+, VNN+ и VSN+ — со своим основным потоковым сервисом Vought+ и рада презентовать своим клиентам новый стриминговый сервис Vought++. И доплата за второй плюсик составит всего $ 29,99. Сущие копейки.

В ответ официальный твиттер-аккаунт «Пацанов» в своей обычно оскорбительной манере посоветовал зрителям отписаться от этих, мягко говоря, придурков, удаливших из своей библиотеки весь контент со Старлайт, Солдатиком и Сетом Рогеном.