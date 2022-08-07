Сорвиголова и Титания крупным планом в свежем тизере «Женщины-Халка»

Стоило появлению Сорвиголовы в исполнении Чарли Кокса официально подтвердиться, как промо-материалы грядущей премьеры с его участием начинают напирать на возвращение Дьявола Адской кухни. Вот и свежий тизер многосерийной юридической комедии «Женщина-Халк: Адвокат» засветил Мэтта Мёрдока и его обновлённый костюм. А заодно и эффектную злодейку Титанию в исполнении Джамилы Джамил показал.

К слову, костюм Сорвиголовы тот же, который мы видели в сериале Netflix, просто боевой наряд супергероя частично выкрашен в золотой. Нашли, так сказать, золотую середину.

Сериал о профессиональной и личной жизни зелёной великанши Дженнифер Уолтерс в исполнении Татьяны Маслани выходит на цифровой платформе Disney+ 18 августа.