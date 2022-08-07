 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ремейк Resident Evil 2 отмечает круглый юбилей продаж Исполнительница роли Бэтгёрл показала, чего мы лишились Создатель «Пацанов» рассказал, вернётся ли Солдатик Дженсена Эклса в четвёртом сезоне В конце экшена «Быстрее пули» побитого Брэда Питта ждёт банан Сандры Буллок (видео) Станут ли новые «Зловещие мертвецы» ещё одной «Бэтгёрл»? Режиссёр просит сохранять веру
СЕРИАЛЫ
313
 
Прямая ссылка на новость:

Сорвиголова и Титания крупным планом в свежем тизере «Женщины-Халка»

Стоило появлению Сорвиголовы в исполнении Чарли Кокса официально подтвердиться, как промо-материалы грядущей премьеры с его участием начинают напирать на возвращение Дьявола Адской кухни. Вот и свежий тизер многосерийной юридической комедии «Женщина-Халк: Адвокат» засветил Мэтта Мёрдока и его обновлённый костюм. А заодно и эффектную злодейку Титанию в исполнении Джамилы Джамил показал.

К слову, костюм Сорвиголовы тот же, который мы видели в сериале Netflix, просто боевой наряд супергероя частично выкрашен в золотой. Нашли, так сказать, золотую середину.

Сериал о профессиональной и личной жизни зелёной великанши Дженнифер Уолтерс в исполнении Татьяны Маслани выходит на цифровой платформе Disney+ 18 августа.

Теги
ВидеоЖенщина-Халк: Адвокат
Комментарии

Ещё на эту тему

6Зелёная великанша крупным планом на свежем постере сериала «Женщина-Халк: Адвокат» 14Брюс Беннер тренирует кузину в первом отрывке «Женщины-Халка» 4Татьяна Маслани продолжает отжигать в ролике о создании комедии «Женщина-Халк»

Тоже интересно

6Молнии против меча: Тор применяет мощное оружие против злодея Кристиана Бэйла (фото) 6Спасите-помогите! На Идриса Эльбу нападает хищник на первом кадре триллера «Зверь» 0Роуз Бирн возвращается в мир аэробики в трейлере второго сезона «В ритме жизи» 5Дженсен Эклс не читал комиксы о Солдатике до съёмок в «Пацанах» 22Генри Кавилл, Джейсон Момоа и Эмбер Хёрд меряются мускулами на фото со съёмок «Лиги справедливости Зака Снайдера»

Далее на КГ

0
Их флаг означает «Доктора Стрэнджа». Самые популярные у пиратов фильмы июля
 0
«Я переродился торговым автоматом и теперь блуждаю в подземельях» — анонс исекая с безумной идеей
 0
«Не издевайся, Нагаторо-сан: Вторая атака» — трейлер нового витка издевательств на семпаем
 2
Первые шаги Малыша Грута на свежих постерах сериала «Я есть Грут»
 0
КГ играет: The Dungeon Of Naheulbeuk, часть 9
 4
Снова в космос? Вин Дизель и Алан Ричсон отметили важный этап в съёмках «Форсажа 10» (видео)
 3
Телеовощи. Выпуск 456: Гейские ассоциации
 7
«Назад в кино» — «Легенды осени» (Legends of the Fall, 1994)
 1
«Недониндзя» — дата выхода аниме про ассасина на полставки
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Добыча»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 456: Гейские ассоциации
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 527: «Скиф», «Смерть в прерии», бесплатные блокбастеры
 
1Ноль кадров в секунду – 433: Шерлок против тентаклей
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 109: Приличная GTA 6 и AAA-индустрия
 
4ЕВА – 488: Зритель ночных сов
 
2Телеовощи – 455: Неправильные мультики
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 526: «Серый человек», «Межсезонье», Comic Con 2022
 
3Ноль кадров в секунду – 432: Нехватка котиковости
 
 
5ЕВА – 487: Умные против умных
 
 
1Телеовощи – 454: Юмор с вазелинчиком
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru