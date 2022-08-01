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Брюс Беннер тренирует кузину в первом отрывке «Женщины-Халка»

У любой, даже самой крутой суперспособности обязательно имеются минусы. Плюсы, конечно, тоже есть, чему Брюс Беннер (Марк Руффало) и учит свою недавно переродившуюся в супергероиню кузину Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани) в первом отрывке сериала «Женщина-Халк: Адвокат».

Премьера очередного марвеловского проекта состоится 17 августа на цифровой платформе Disney+.

Главная героиня, обретшая сверхспособности, будет пытаться совмещать свою супергероическую жизнь, карьеру и личные отношения, а также вовсю взаимодействовать в соседями по комикс-вселенной, в числе которых Сорвиголова (Чарли Кокс) и Вонг (Бенедикт Вонг).

И в довесок пара свежих кадров, в том числе со злодейкой Титанией в исполнении Джамилы Джамил:

Кадры из сериала «Женщина-Халк: Адвокат» Кадры из сериала «Женщина-Халк: Адвокат»
Теги
ВидеоЖенщина-Халк: Адвокат
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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