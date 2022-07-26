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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Адвокат «Женщина-Халк» разжилась мета-постером

Супергероям — суперадвоката! Сериал «Женщина-Халк: Адвокат» обзавёлся ещё одним постером. И, конечно, зелёным. Забавные рекламные листовки раздавали на прошедшем в выходные Comic Con 2022, а теперь выложили в сеть.

Постеры сериала «Женщина-Халк: Адвокат»

Номер, кстати, настоящий, на него можно позвонить.

Киновселенной Marvel представят Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани) — кузину Брюса Беннера (Марк Руффало), адвоката людей со способностями и огромную зелёную красотку в одном… двух лицах. Джамила Джамиль и Тим Рот сыграют каноничных врагов обоих Халков — Титанию и Мерзость. А в недавнем трейлере засветили камео Сорвиголовы (Чарли Кокс) и чародея Вонга (Бенедикт Вонг).

Первый сезон по сценарию Джессики Гао («Рик и Морти») сняли Ану Валия («И просто так») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно»).

Женщина-Халк будет ломать четвёртую стену уже 17 августа. Юридическая комедия по мотивам комиксов Marvel выходит на потоковом сервисе Disney+.

Теги
ПостерЧарли КоксМарк РуффалоMCUMarvelТатьяна Маслани
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Источник фотографий: Depositphotos

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