Адвокат «Женщина-Халк» разжилась мета-постером

Супергероям — суперадвоката! Сериал «Женщина-Халк: Адвокат» обзавёлся ещё одним постером. И, конечно, зелёным. Забавные рекламные листовки раздавали на прошедшем в выходные Comic Con 2022, а теперь выложили в сеть.

Номер, кстати, настоящий, на него можно позвонить.

Киновселенной Marvel представят Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани) — кузину Брюса Беннера (Марк Руффало), адвоката людей со способностями и огромную зелёную красотку в одном… двух лицах. Джамила Джамиль и Тим Рот сыграют каноничных врагов обоих Халков — Титанию и Мерзость. А в недавнем трейлере засветили камео Сорвиголовы (Чарли Кокс) и чародея Вонга (Бенедикт Вонг).

Первый сезон по сценарию Джессики Гао («Рик и Морти») сняли Ану Валия («И просто так») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно»).

Женщина-Халк будет ломать четвёртую стену уже 17 августа. Юридическая комедия по мотивам комиксов Marvel выходит на потоковом сервисе Disney+.