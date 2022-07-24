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Какие фильмы и сериалы вошли в Пятую фазу Marvel

Источник: Marvel

Четвёртая фаза Marvel подходит к концу — самое время озадачиться, что же там дальше. И на проходящем в эти дни Comic-Con 2022 Кевин Файги дал ответ на волнующий всех вопрос — официально анонсирована Пятая фаза Marvel, старт которой в следующем году даст «Человек-муравей 3».

Вот какие фильмы и сериалы туда вошли:

Ну а в Шестую фазу Marvel уже точно вошли «Фантастическая четвёрка» и сразу два фильма про «Мстителей».

Комментарии (2)

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