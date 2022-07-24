Какие фильмы и сериалы вошли в Пятую фазу Marvel

Четвёртая фаза Marvel подходит к концу — самое время озадачиться, что же там дальше. И на проходящем в эти дни Comic-Con 2022 Кевин Файги дал ответ на волнующий всех вопрос — официально анонсирована Пятая фаза Marvel, старт которой в следующем году даст «Человек-муравей 3».
Вот какие фильмы и сериалы туда вошли:
- «Человек-муравей и Оса: Квантомания» — 17 февраля 2023 года
- «Секретное вторжение»
- «Стражи галактики 3» — 5 мая 2023 года
- «Эхо»
- «Локи» (второй сезон)
- «Капитан Марвел 2» — 28 июля 2023 года
- «Блэйд» — 3 ноября 2023 года
- «Железное сердце»
- «Агата»
- «Сорвиголова: Заново рождённый»
- «Капитан Америка 4» — 3 мая 2024 года
- «Громовержцы» — 26 июля 2024 года
Ну а в Шестую фазу Marvel уже точно вошли «Фантастическая четвёрка» и сразу два фильма про «Мстителей».
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