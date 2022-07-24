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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Кевин Файги не рассказал режиссёрам «Мисс Марвел» о камео героини Бри Ларсон в сцене после титров

Источник: Marvel

Появление Бри Ларсон в сцене после титров «Мисс Марвел» удивило не только поклонников MCU, но и режиссёров сериала. В интервью Collider Адиль Эль Арби рассказал, что Кевин Файги решил оставить их c Билалом Фалла в счастливом неведении.

Ниа Дакоста сняла этот фрагмент во время съёмок «Капитан Марвел 2». Мы постоянно спрашивали у Кевина, когда в сериале появится Капитан Марвел, и он всегда отвечал нам: «Не переживайте, всё будет». Он сказал Нии Дакосте: «Просто сними эту сцену, она нам понадобится, вот увидишь». И внезапно, заканчивая работу над финальными эпизодами, мы увидели сцену после титров и сказали: «О, это же Капитан Марвел». Так что это стало для нас сюрпризом. Нет, но круто, конечно. Всё супер.

Адиль Эль Арби

А ещё говорили, что их переход в DC главу Marvel Studios не расстроил.

Если серьёзно, Кевин Файги часто привносит в проекты студии своё видение, и поклонники MCU не всегда этому рады. В частности, недавно их задело, что в сериале Мисс Марвел сделали мутантом.

Что касается красивых жестов, в честь выхода «Мисс Марвел» студия официально обновила временную шкалу проектов киновселенной с Первой по Четвёртую фазы.

Теги
Мисс Марвел
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