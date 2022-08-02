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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Гномья принцесса и прочие герои сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Стриминговый сервис Amazon продолжает активный прогрев аудитории перед премьерой «Властелина колец. Колец власти». И делает это невероятно успешно — пятые точки многих фанатов полыхают вот уже который месяц, но видеосервис и творческая команда сериала уверены в успехе и продолжают рекламировать основных персонажей приквела «Властелина колец».

Портал EW предоставил пачку эксклюзивных кадров из эпического фэнтези, и на снимках знакомые всё лица. На первой кадре — гномья принцесса Диса (София Номвете) и по совместительству главная запевала хора филармонии Казад-дума. Следом — скучное фото молодого Элронда (Роберт Арамайо).

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Дальше у нас позолоченный Бенджамин Уокер, играющий Верховного короля Гил-галада. Выпивает, но без удовольствия — слишком уж лицо серьёзное. Следом идёт кадр с мохноногами Поппи (Меган Ричардс) и Нори (Маркелла Кавена), которые выглядят так, будто забрались в соседский огород и обнаружены на месте преступления.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»

И последний на сегодня кадр — с Чарльзом Эдвардсом в образе Келебримбора, владыки Эрегиона. Возможно, проверяет новое изделие на предмет соответствия эльфийскому ГОСту.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
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Источник фотографий: Depositphotos

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