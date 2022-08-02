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Герой Сопротивления Диего Луна на промо сериала «Андор»

Сменивший дату выхода шпионский триллер «Андор» с Диего Луной в главной роли наращивает свою рекламную кампанию, пусть время ожидания премьеры теперь и увеличилось на три недели — трёхсерийный дебют состоится 21 сентября на потоковой платформе Disney+.

В сети появились свежие кадры с центральным персонажем приквела «Изгоя-один», а также официальный постер сериала с всеми заметными действующими лицами истории.

Кадры из сериала «Андор» Кадры из сериала «Андор»

В сериале о суровых буднях борьбы Сопротивления с Галактической Империей также снимаются Стеллан Скарсгард, Женевьев О’Райли, Кайл Соллер, Форест Уитакер, Денис Гоф и Адриа Архона. Шоураннером и сценаристом выступает Тони Гилрой («Изгой-один»). Первый сезон сняли Бенджамин Карон («Шерлок»), Сюзанна Уайт («Конец парада») и Тоби Хэйнс («Чёрное зеркало»).

И официальный постер:

Постеры сериала «Андор»
Теги
ГалереяАндор
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Источник фотографий: Depositphotos

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