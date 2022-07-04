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Стеллан Скарсгард и Диего Луна куда-то мчатся на экшен-кадре из сериала «Андор»

Журнал Empire продолжает фонтанировать эксклюзивными промо-материалами и на этот раз порадовал поклонников «Звёздных войн», опубликовав официальный кадр из приключенческого сериала «Андор», где главный герой Кассиан Андор (Диего Луна) и персонаж по имени Лютен (Стеллан Скарсгард) куда-то с очень решительным видом мчатся.

Куда именно, начнём узнавать в последний день лета — премьера сериала состоится на стриминговом сервисе Disney+ 31 августа.

Кадры из сериала «Андор»

Шпионский экшен — приквел полнометражного «Изгоя-один» — обещает в подробностях рассказать об опасных миссиях агента повстанческого Альянса Кассиана Андора до памятной героической миссии по добыванию чертежей «Звезды смерти» на Скарифе.

В сериале также снимаются Женевьев О’Райли, Кайл Соллер, Денис Гоф и Адриа Архона. Шоураннером и сценаристом выступает Тони Гилрой («Изгой-один»). Первый сезон срежиссировали Бенджамин Карон («Шерлок»), Сюзанна Уайт («Конец парада») и Тоби Хэйнс («Чёрное зеркало»).

Теги
ГалереяАндор
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Источник фотографий: Depositphotos

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