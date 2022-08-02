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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Сексуальный гей Доктор Кто — Нил Патрик Харрис рассказал о Шути Гатве в культовой роли

Источник: Netflix

Будущее легендарного франчайза «Доктора Кто» ещё никогда не было настолько радужным. А всё почему? Да потому что в следующем сезоне сериала все возможные ЛГБТ-представители соберутся не только за камерой, но и в кадре. Не так давно транс Ясмин Финни сообщил, что его героиня Роуз будет трансом и в сериале. А нынче Нил Патрик Харрис, играющий в юбилейном спецэпизоде сериала, заявил, что Четырнадцатый Доктор в исполнении Шути Гатвы — гей.

В недавней беседе с изданием Variety Харрик рассказал о своём — сугубо деловом! — опыте с молодым, но невероятно талантливым дарованием.

Мне довелось встретиться и взаимодействовать с Шути Гатвой. Он великолепен. Он станет первым Доктором-геем, и это просто суперкруто. Его Доктор будет сексуальнее предыдущих.

 
Нил Патрик Харрис, ему виднее

Увидеть прорывного Доктора, который наконец-то будет открыто водить шашни с мужиками под чутким присмотром шоураннера Рассела Т. Дэвиса, все любители гейства смогут в следующем году.

Теги
Доктор Кто
Комментарии (3)

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