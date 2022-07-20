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Эльфы, гномы и прочие на свежих кадрах сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Портал Entertainment Weekly привычно сыплет эксклюзивами — в сети появились новые кадры из эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», где зрителей продолжают приучать к атмосфере Второй эпохи Средиземья по версии стримингового сервиса Amazon. Но концепт «дорого-богато» пока не особенно спасает положение.

Увидеть прелестные интерьеры и спорный кастинг в динамике все подписчики цифровой платформы смогут в начале осени — грандиозная премьера намечена на 2 сентября.

Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти» Кадры из сериала «Властелин колец. Кольца власти»

За масштабный эпос о появлении великого зла в Средиземье всю ответственность несут шоураннеры проекта Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, а также их сосценарист Брайан Когман («Игра престолов»).

Отдельно выпустили специальную обложку, приуроченную к грядущему оффлайн-мероприятию Comic-Con в Сан-Диего:

Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
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Источник фотографий: Depositphotos

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