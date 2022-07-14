Средиземье в опасности! Вышел первый трейлер эпика «Властелин колец. Кольца власти»

Вот и настал тот час, когда все зрители могут насладиться полноценным трейлером многосерийного эпика «Властелин колец. Кольца власти» и оценить, насколько он далёк от киношной трилогии Питера Джексона и по духу, и по атмосфере. Ну, зато местами картинка симпатичная.

Премьера самого дорогого сериала в истории состоится на стриминговой платформе Amazon 2 сентября.

События разворачиваются в овеянной легендами Второй эпохе Средиземья. За плоские диалоги и всё остальное отвечают шоураннеры и сценаристы Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей. Посильную помощь им оказывает Брайан Когман («Игра престолов»).