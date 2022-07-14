Чёрная королева Нуменора и Галадриэль на коне на свежих кадрах эпика «Властелин колец. Кольца власти»

Премьера самого дорогого сериала в истории, «Властелина колец: Кольца власти», всё ближе — прикоснуться к прекрасному мы сможем уже 2 сентября. А пока любуемся на ярких и харизматичных героев эпика во главе с уже хорошо знакомой нам Галариэль (Морфидд Кларк).

На свежих кадрах «Колец власти» засветились королева-регент Мириэль (Синтия Аддай-Робинсон), её ближайший советник Ар-Фаразон (Тристан Гравелль), Элендиль (Ллойд Оуэн) и его сын Исильдур (Макс Болдри).

Шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей обещают масштабную и насыщенную экшеном историю, которая растянется как минимум на несколько сезонов, хотите вы того или нет — Amazon оплачивает банкет. Второй сезон уже заказан официально.