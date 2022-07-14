Дженсен Эклс не читал комиксы о Солдатике до съёмок в «Пацанах»

В интервью The Wrap Дженсен Эклс, вспоминая подготовку к роли Солдатика в «Пацанах», рассказал, что не читал комиксы о своём персонаже.

Если говорить начистоту, Крипке и его команда пишут такие красочные диалоги и описания, что, знаете… Я даже спрашивал у него: «Хочешь, чтобы я прочитал комикс и узнал этого парня получше?» Но он заставил меня передумать, ответив: «Не надо, не хочу, чтобы это повлияло на твои актёрские решения». В общем, он призвал меня положиться на свои инстинкты. И в целом всё отлично. Нам, актёрам, очень повезло работать с таким потрясающим сценарием, которому мы доверяем, а создатели в свою очередь доверяют нам его исполнение. Дженсен Эклс

Впрочем, от одной из сцен сериала (актёр не уточняет, от какой именно) ему всё же пришлось отказаться из чувства самоуважения. Дженсен Эклс сказал создателю сериала Эрику Крипке, что раньше не знал, где проходит для него граница дозволенного, но тот сумел её найти. И добавил, что как муж, сын и отец троих детей, он просто не может пойти на такое.

А ещё недавно актёр рассказал о своём будущем возвращении в перезагрузку «Сверхъестественного».