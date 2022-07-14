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Галадриэль сильно штормит — свежие фото со съёмок сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Зрителям, которые не боятся разрушать для себя экранную магию, портал Collider представил эксклюзивные закадровые фото со съёмок масштабной сцены из первых эпизодов многосерийного эпика «Властелин колец. Кольца власти». Вот так снимали штормовые морские просторы с участием молодой эльфийки Галадриэль (Морфидд Кларк) и специально придуманного для сериала персонажа — человека по миени Халбранд (Чарли Викерс).

Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Каким-то образом этих двоих занесло на один плот посреди бушующего в павильонах моря. Зрителей наверняка ждёт насыщенная саспенсом сцена невероятного спасения из лап разбушевавшейся стихии. К слову, доработкой сцена на постпроизводственном этапе занималась знаменитая студия Industrial Light & Magic.

Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти» Промо-арт сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
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